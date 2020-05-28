新天地（8940）董事長王玉雲今（28）日於股東會後表示，2020年全球各產業遭逢新冠肺炎疫情的打擊，尤其以觀光、餐飲業受創最為慘重，「民國60年創立新天地餐廳以來，今年可說是經營最慘淡的一年」，前四月合併營收大幅衰退超過四成；第一季僅小賺0.08元，預期第二季將會是今年最慘淡的一季。

不過，王玉雲強調，即使面對如此重大的經營考驗，新天地也未減薪、未裁員，反而利用淡季進行教育訓練、食材大盤點及硬體改裝；還有，去年底承租的彰化市「唯愛」莊園式宴會餐廳，可提供餐飲、宴會、戶外婚證與休閒等多功能服務，都已做好迎接防疫新生活的準備。

新天地股東會今日全面改選7名董事，新任董事包括董事長王玉雲、總經理歐敏雄、曾杉源等人，新天地前總經理許景明擔任獨立董事。

新天地2019年在轉投資的台中婚宴會館「萊特薇庭」發揮投資效益下，帶動合併營收15.34億元，年增近4%；但因上海轉投資的「雅悅新天地」餐廳持續虧損，造成每股淨損0.26元，股東會今日決議不配發股利。

隨著疫情紓緩，國內餐飲業慢慢出現用餐人潮，法人預期，內需產業即將復甦，新天地連續3天漲停板，今日早盤股價最高站上13.80元、創下波段新高！不過，在賣壓出籠下，終場收盤價12.40元、下跌0.7元，跌幅達5.34%，成交量暴增到2600多張。

(工商 )