疫情趨緩解封，嘉義縣長青活力站全面復課，長輩悶了許久，開心大喊「終於可以上課了！」。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁（中）、太保市長黃榮利（左）與長輩們一起跳防疫洗手歌。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁上午前往太保市崙頂長青活力站，關心防疫解封後，據點服務重新開課情形。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

之前因應新冠肺炎，嘉義縣政府為避免長輩暴露感染風險，3月24日宣布暫停所有社區據點服務，近日因疫情趨緩，縣府已開放所有據點開放健康促進活動，全縣26個長青活力站全面復課，悶了許久，阿公阿嬤開心大喊「終於可以上課了！」。

嘉義縣日前宣布暫停所有據點服務，包含社區照顧關懷據點、長青活力站及C據點等健康促進活動，但仍維持關懷訪視、電話問安並以外帶餐食取代共餐，停課期間也不忘照顧長輩的健康，推出「在厝顧健康」電視節目，設計健康操12式等，落實防疫新生活運動，讓長輩不出門也能在家保健養身。

因疫情逐漸趨緩，縣府經全方位考量後，5月12日公告所有據點服務開放健康促進活動，長青活力站則因每站上課時間不同，至20日完成26站全面復課，嘉義縣長翁章梁上午前往太保市崙頂長青活力站，關心防疫解封後，據點服務重新開課情形，也在現場與長輩們一起跳防疫洗手歌、分組競賽傳球，逗得長輩們笑得合不攏嘴。

翁章梁說，國內疫情緩和，生活逐漸恢復正常軌道時，也重新開放據點服務，長輩都非常高興，過去每周兩天來到長青站，如同孩子上學般，上學成了一種習慣，停課後難免造成長輩不適應，因此在復課後特地前來關心，也感謝工作人員在疫情期間，雖據點服務暫停，服務仍不停擺，逐戶分送午餐、關心長輩，期望長青站服務越來越好，持續陪伴長輩健康生活。

(中時 )