受新冠肺炎疫情影響，今年4月失業率攀升到百分之4.03，創近7年同月新高，其中20至24歲失業率高達11.60%。由於全球疫情仍在持續中，政府將推出每月1.2萬補助方案搶救失業，民間人力銀行也嚮應跟進，力阻即將到來的失業洪流。

1111人力銀行針對29歲以下青年進行調查發現，擁有正職工作的受訪者，有高達36.1％坦言「不滿意」現職，其中甚至有15.0％表示「非常不滿意」。僅14.3%滿意現職；另有46.6%則認為現職「普通」。八年級生對於現職滿意度平均分數僅44分，遠低於60分及格，顯見大多數受訪者並不認同目前工作現況。進一步觀察受訪者薪資收入，有高達5成8平均月薪不到3萬元，而整體平均薪資水準為31,137元。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，疫情衝擊經濟面已然浮現，根據主計總處公布4月份失業人數達48.1萬人，較上月增加3.6萬人，且有走升趨勢，加上六月畢業季腳步接近，預計28萬名大專應屆畢業生將投入勞動市場，可以預見失業率恐持續攀高，對於今年的社會新鮮人無疑是一大挑戰。

何啟聖指出，為協助今年應屆畢業生不受疫情影響而打亂求職節奏，1111人力銀行特開闢「2020知名大學聯合校徵」，匯集上百家知名企業職缺，若順利找到工作，就職滿10個月就能無條件領取1萬元就職金，邀請好友上1111人力銀行網站，找到工作可加碼多領1,000元獎金，分享「找工作送1萬元」活動更有機會抽iPhone11。

為穩住就業市場，行政院將在7月全面展開振興經濟方案，勞動部也提出救失業、拚就業、挺勞工三支箭。進一步追問「若企業月領12,000元補助，應該給予青年求職者的合理薪資是多少？」有63.8%直言應該給足3萬元以上，而整體平均認為合理薪資落在32,767元。

何啟聖表示，有鑑於2009金融海嘯發生時，所因應推出的「大專畢業生企業實習方案」，政府拍板補助薪資22,000元，反而對年輕人薪資形成22Ｋ定錨之負面效應，此波安穩青年就業計畫，目標鎖定應屆畢業生外，也擴大到29歲以下，可望補助6萬名年輕人，藉以拉升薪資水平，年輕求職者自然會拉高期待薪資，盼能拿到近3萬3千元。

(中時電子報)