中石化（1314）28日舉行股東常會，順利通過分派每股現金股利0.3元，並補選龍聯建設董事長葉松年出任獨立董事。

中石化去年度合併營收296.24億元，稅後淨利為17.34億元，年衰退60％，主要是受大陸新產能持續投放、供應偏鬆，加上中美貿易衝突延燒，皆對下游市場需求造成衝擊，影響產品售價及銷量，導致己內醯胺（CPL）系列產品獲利較上年度減少24.45億元；另一主力產品丙烯●（AN）亦因貿易衝突致市場終端需求放緩，在與原料價差縮窄情況下，獲利較上年度減少7.61億元。

惟該年度業外收益因金融資產評價利益增加，雖有資產減損損失提列，但整體營業外收益仍較上一年度增加6.71億元，年成長率為42％。

中石化表示，近年在石化事業上積極開發精細化工產品，並佈局打入電子半導體及生物材料供應鏈，突破石化在台灣的發展限制，開創石化產業第二核心，建立長期穩健的營運利基、提高競爭優勢。

在土地開發方面，透過國內開發案及活化公司土地資產、投資海內外具土地開發潛力的地區、發展符合環保、節能、吸碳的綠色建築商品，冀能創造股東、企業及社會三贏的新局。

(工商 )