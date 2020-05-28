全力掙脫淨值比危機，新光人壽三路併進，一是強化資產品質，金融資產未實現價值4月回升1,200億元，淨值增加280多億元；二是新光金控今年將陸續增資新壽100億元；三即是投資性不動產續後採公允價值，到4月新壽淨值比已回升到3％以上，新光金副董李紀珠表示已「相對健康」。

新冠肺炎疫情衝擊股債市，也讓新光人壽首季淨值蒸發約460億元，3月底淨值比2.33％，雖然金管會是看半年報，且要連續二個半年淨值比低於3％，才會採取行政措施，但保險局已約見淨值比低於3％的四家壽險公司，要求提出改善方案。

新壽因為3月全球股市大回檔，股票及基金等未實現損失逾300億元，造成淨值減少，但4月股票等價值回升，淨值已增280多億元，4月底合併淨值已從3月688億元回升到967億元。

同時新壽帳上1,328億元的投資性不動產續後改採公允價值（即類似市價）列帳，且將回溯到今年1月1日，即不動產若增值，新壽獲利也增加，但首先就是調整後淨值依金管會衡量方式可望增加近469億元，但此案仍待金管會核准，金融資產回升加上不動產續後增值，預估就會有效拉升新壽淨值比到3％以上。

第三是新光金已完成30億元現增，會先在6月底前增資新壽，今年將陸續以特別股等方式籌資，全年預計增資新壽共100億元，亦有助強化淨值。

同時受惠於2019年股債雙漲，淨值增加，新光人壽2019年隱含價值（EV）達2,927億元，比2018年成長19％，換算金控股數的每股EV為23.3元，亦比2018年的20.1元提高，而28日新光金收盤價為8.22元，仍是遠低於僅估新壽價值的每股EV。

在計算EV時，新壽所有投資性不動產加計自用部分，2019年底未實現利益有748億元，比前年增加34億元，新壽表示，主要來自總部，即新光站前摩天大樓增值，與新板油庫口三棟新大樓完工價值貢獻。

(工商 )