大湖、卓蘭的高接梨梨穗因寒害受損，果農翻刀多次仍無力挽回。（巫靜婷攝）

大湖、卓蘭梨穗寒害補助未過，縣議員徐欽鴻（右）反映農民心聲，質疑縣府從中作梗。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉、卓蘭鎮高接梨梨穗，今年1、2月接連受到2次寒害影響，出現不開花或落花、落果情形，農民經過「翻刀」重新嫁接2、3次，梨穗的存活率還是偏低，經過勘查小組4次會勘，最終認定受損面積未達20％，不符天災救助標準，果農怨嘆唯獨大湖、卓蘭沒過，就像是「農委會的孤兒」。

苗栗縣議員徐欽鴻28日質詢，指控全台高接梨產專區，唯有大湖、卓蘭的天然災害救助案沒過，地方農民盛傳是縣府勘查人員主導，在勘查小組中表示大湖、卓蘭位處背風面，受損情形不如三灣、通霄等迎風面地區嚴重，才讓大家領不到錢，憤而向立委湯蕙禎陳情，6月4日將由立委帶隊下鄉會勘。

農業處長陳錦俊答詢，否認縣府主導救助案，強調災情認定還需苗栗農改場、農糧署北區分署共同研判，「不是縣府說得算」，且會勘均有當地鄉鎮公所及農會陪同，現勘受損最嚴重的果園，而縣府立場當然是希望達到標準，能夠降低農民損失，屆時立委下鄉會勘，縣府也會備妥資料供參。

大湖地區農會理事胡智坤、果農代表徐源和投訴農委會，批評勘查小組抱持「多一事不如少一事」的心態，實地勘查草率，且複勘時都已套袋完畢，無論農民如何解說都被打回票。農務科則表示，當時救助案未過有函文公所提報遲發性農損，最後一次研判受損面積最高也只有16％；時序漸近端午，部分梨果將要採收，災損認定只怕越來越不易。

(中時 )