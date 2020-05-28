27歲日本「國民男友」竹內涼真，近日被日本八卦雜誌《FRIDAY》拍到與周杰倫《說好不哭》MV女主角三吉彩花一同出入公寓，疑似半同居狀態嚇壞不少粉絲，而男主角竹內涼真的經紀公司也跳出來回應了。

因拍攝NHK晨間劇《少女的時代》知名度大開的竹內涼真，前年才被爆出與女星吉谷彩子假戲真做，上個月便驚傳分手，而且據日媒爆料，他才跟前女友分手沒多久就被拍到帶著認識多年的三吉彩花多次出入公寓，甚至以女友的身分見過家人，而三吉彩花似乎也與男星三浦春馬分手，讓兩人熱戀的消息更加確定。

《FRIDAY》更目擊到兩人一同戴著口罩在便利商店購物的畫面，隨後兩人再一同回到公寓直到深夜都未踏出。而他們其實早在2017年便已認識，當時飾演情侶的兩人沒想到真的傳出緋聞，讓粉絲們十分震驚。

消息傳出後，竹內涼真便透過經紀公司表示「兩人僅是好朋友」破除謠言，但不少網友都不能接受這樣的官方說法，在網路上引起熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 竹内涼真くんfan☺︎（@takeryogram_04）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 27 日 下午 9:02 張貼

(中時電子報)