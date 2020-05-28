南韓央行周四宣布調降基準利率至歷史低點，並警告新冠肺炎疫情對這個亞洲第四大經濟造成的衝擊，將更甚2008年的全球金融危機。

南韓央行決策理事會周四一致通過將政策利率調降1碼（25基點），至0.5%，創下該央行於1999年採用現行機制以來的最低記錄，此決議符合市場普遍預期。

該央行亦將其2020年經濟成長預測由2月預估的2.1%大幅下修至負0.2%，創下1998年亞洲金融危機以來最嚴重的經濟萎縮。該央行亦將今年通膨預測由2月預估的1.0%調降至0.3%。

南韓央行總裁李柱烈在記者會上表示，央行已經準備好擴大收購政府公債，以吸收支應新激勵措施所需的龐大公共債務。「如果長期債息的波動加劇，央行將積極收購公債以穩定市場」。他並表示，透過這次降息，政策利率現在已非常接近於「有效下限」（effective lower bound,ELB）。

(時報資訊)