安集(6477)今天股東會，通過發放1元現金股利，安集今天也進行董事改選，選舉結果原6席董事及3席獨董全數留任，董事長黃國棟續任原職。黃國棟對今年安集營運表示樂觀，今年安集在模組出貨和電站的建置併網都較去年成長，公司力拚今年獲利再上一層樓。

安集原以太陽能電池模組生產為主，並投資布局太陽能電廠，在太陽能電池模組部分，受惠於政府推動綠能政策，持續以銷售國內市場為主，在電廠建置部分，視資金狀況開發並興建具競爭力電廠，增加公司長期穩定之營收及獲利，並藉由電廠經驗之回饋，積極並持續深化模組及電廠產品之應用面，為整體營運奠定基礎。預估今年模組出貨可達130MW，較去年成長3成；而電站建置併網可達70MW，較去年成長約2成。公司規畫未來2~3年電站建置併網規模達100MW。

安集除了持續原有太陽能產業發展外，同時加快3D金屬列印產品的開發，以創造多元化收入來源，讓公司更具競爭力。

展望2Q，公司表示，第二季和第三季不管是模組或是電站的表現都會不錯，在模組部份有大單挹注，從5月就已經開始拉貨，6月的拉貨力道會更強勁。

安集去年合併營收淨額為新台幣15.65億元，年減12.79%，合併本期淨利為新台幣2.08億元，年減7.63%。108年度整體營運表現較107年度微幅下降，太陽能模組因地面型案場開發進度延遲影響，模組遞延致出貨量較為減少，銷售數量及毛利較為減少。

(時報資訊)