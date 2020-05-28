元太(8069)宣布與美國麻薩諸塞灣交通局(MBTA)合作擴大電子紙看板於公共交通應用的建置，在波士頓的輕軌綠線轉型 (GLT)計畫中，原輕軌綠線已於沿線建置10個可顯示輕軌班次抵達時間的太陽能供電的電子紙站牌，而為因應新冠肺炎(COVID-19)的防疫措施縮減了公車班次，因此，電子紙公車站牌具備即時更新班次抵達時間與班次表的功能，對於乘客來說更為重要。本次拓展計畫將於大波士頓地區，橫跨6個城市的公車站點，新增18個電子紙站牌。

電子紙站牌以顯示即時到站資訊與服務提醒等功能設計，確保乘客可隨時掌握地鐵或公車的班次。第一階段電子紙站牌試點計畫已於2017年啟動，該階段於波士頓輕軌綠線的D支線設置太陽能供電的電子紙站牌，以測試裝置的耐用性、效能，並收集使用者反饋意見。

在輕軌綠線沿線有許多站點受限於連接電力與光纖網路的困難，因此，僅有39％的站點站牌具備提供即時動態資訊的功能，而此項試點計畫的目的，即是測試運用電子紙站牌能否解決電力問題。本次拓展的18個新增公車站點，即設置在許多施缺少電力及網路的車站站點，結合具超低耗電的電子紙特性的太陽能電子紙站牌，便於安裝於任何站點，並可即時顯示行車資訊。

電子紙薄膜與紙張相似的閱讀性，可清晰且有效率的顯示時刻表與服務提醒。不同於一般紙張，電子紙站牌在更新各個站點資訊時，不會產生紙張資源的浪費，或是需人力手動更新的需求。電子紙的堅固耐用特性，可承受夏季至寒冬的各種溫度環境，此外，電子紙顯示器具備反射式、不發光的特性，可降低光害，並為候車環境打造流暢的美學。

(時報資訊)