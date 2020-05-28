美股由黑翻紅，四大指數齊收漲，亞股也跟上走揚，台股周三開漲25.96點至11040.62點，三王領軍、電子股攻堅，觀光股續飆高，大盤中場最高達11087.53點再創波段新高，惟收復半年線未果，遭到香港國安法下午表決，中美紛爭恐加劇，以及摩台指結算，空軍大規模鎮壓，各類股均後繼無力，僅鋼鐵、造紙撐盤，大盤翻黑再度失守萬一、年線，最低點至10915.30點，上下震盪達172點，回測5日線，終場台股收跌70.47點或0.64%，報10944.19點，成交金額增至1711.72億元。今日外資(不含外資自營商)賣超72.5434億元，投信買超6.4764億元，自營商買超9.7026億元，三大法人賣超56.36億元。外資止步連2買超。

權值王台積電(2330)開高走高，一度漲至298.5元，上午11點過後翻黑，終場收跌0.84%至294元，失守10日線、月線。股王大立光(3008)亦開高震盪，一度最高達3935元，但3900元得而復失，翻黑收挫1.29%至3830元。鴻海(2317)忐忑中穩盤，收持平。其他權值股也隨大盤翻黑收衰，聯發科(2454)陷入漲多修正，收跌0.97%；面板雙虎友達(2409)、群創(3481)分別跌0.26%、1.12%；僅南亞科(2408)、研華(2395)、日月光投控(3711)、聯電(2303)、台新金(2887)、中租-KY(5871)、華碩(2357)、永豐金(2890)、中鋼(2002)等呈現小漲格局；高價股矽力-KY(6415)再創新高，祥碩(5269)走揚逾2%，信驊驚險收紅；電子、金融權值股僅演半場好戲，電子股、金融股、半導體類股亦走跌0.47%、0.88%、0.61%。而鋼鐵股受惠下半年傳統旺季，需求回復可期，周四人氣熱絡，官田鋼(2017)、豐達科(3004)衝上漲停，世紀鋼(9958)、新光鋼(2031)、中鴻(2014)逆勢堅挺走強漲逾4%，成為上市漲幅第一名。周四受香港國安法風波、摩台壓低結算，盤中翻黑，類股僅鋼鐵股、造紙、通信網路收紅，分別收漲0.81%、0.66%、0.32%；而生醫、油電燃氣、航運、橡膠、紡織、光電、塑膠、汽車均跌幅1%以上。本周熱門的觀光股，周四部分個股也難敵沉重賣壓，夏都(2722)連拉4根漲停，雲品(2748)攜手台泥首次跨入委託經營版圖，樂收漲逾3%，遠雄來(2712)打開漲停，其他個股如新天地(8940)、六福(2705)、國賓(2704)、雄獅(2731)等則皆漲多翻黑臉，類指一度登上96.29點之波段高點後終止連4漲，收跌0.88%。華紙(1905)獲法人點名是低基期補漲首選，喊買上看10元；與獲外資買超力挺的榮成(1909)、寶隆(1906)聯手開趴，助造紙股收喜糖。而生醫股則表現多空分歧，防疫股的國光生(4142)連續第二天打落跌停，康那香(9919)、亞諾法(4133)重摔，岱宇(1598)、寶齡富錦(1760)、喬山(1736)、中化(1701)等均表演不佳，生華科則強鎖漲停。

外資止步連2買超，轉賣超72.54億元，本月已賣超1406.72億元，今年來賣超6516.73億元。5日線岌岌可危，雖然美股表現強勢，但亞股不再亦步亦趨，籌碼面及法人動態為短線觀察焦點。周五則有MSCI季度調整盤後生效，觀察外資後續動作，須留意尾盤波動擴大。分析師表示，台股趨勢仍是震盪向上，不過由於處於相對高檔位置，逢高獲利了結及解套賣壓蠢動，只要市場有風吹草動即可能引發大幅波動；但在成交量偏低下，市場短線方向尚未明確，待29日MSCI尾盤調整台股權重後，外資動向可望漸趨明朗。法人也指出，近期上市櫃公司股東會，個股有機會釋出對下半年景氣展望訊息，對於股價有一定導引作用，由於反彈以來內資對於盤勢掌握度較高，投信在個股的進出，也可供參考。

(時報資訊)