中電(1611)今天召開股東常會，會中承認108年度財報及盈餘分配案，該公司去年度合併營收23.54億元，稅後淨利7.63億元，每股稅後盈餘為1.94元，每股配發現金股利1.2元，預計於7月13日發放。

此外，為提升股東權益報酬率及改善財務指標，考量財務槓桿運用，會中通過董事會所提擬辦理現金減資提案。中電目前流通在外發行股份為358,595,268股，擬辦理現金減資358,595,260元，消除股份35,859,526股，減資比率10％，減資後實收資本額3,227,357,420元，預計減資後上市普通股股數322,735,742股，每股退還股款現金1元，每仟股減少100股，加上現金股利，股東每股可領現金2.2元。

由於新冠肺炎疫情衝擊，防疫成為各國政府首要任務，但人類的生活型態及商業模式亦產生變化，保持社交距離大幅提升遠距及宅經濟商機，伴隨5G正式啟用，智慧控制將成為照明產業發展的主流，除在商業空間應用外，也將以智慧家庭的方式延伸到消費者市場；中電指出，照明不只要節能，更要符合健康，必須要有專業的照明技術以及豐富的實務經驗才能提供最適合使用者的舒適光，未來將持續搶攻智慧照明商機。

(時報資訊)