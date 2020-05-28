53歲男子張俊傑利用找應召女郎的機會，用摺疊刀抵進被害女子，洗劫女子身上的現金、手機，還強迫被害人用微言、支付寶轉帳人民幣給他，總共搶奪3名大陸籍的應召女，台北地檢署偵查後，28日依加重強盜罪將張俊傑起訴。

檢方調查，張俊傑在今年3月31日在性交易網站上「叫小姐」，由1名大陸籍女子應召前往台北市中山區的旅館，當被害女子進入房間後，張俊傑先拿出1萬3500元的交易費給對方，趁接近對方的機會掏出預藏的摺疊刀抵進被害人頸部，搶走皮包內的2萬6000元現金及2支iPhone手機，張男還搶走被害人的健保卡，恐嚇被害人「我有妳的健保卡，如果妳敢報警，我一定找得到妳」。

張俊傑食髓知味，隔天4月1日再次先後叫了2名應召女子，先到達旅館房間的被害人被如法炮製，先從張男處取得1萬6000元交易費用後就被摺疊力架住脖子，張男還跟被害人說「除了剛剛的錢還給我，還要妳別的錢」，搶奪被害人1200元現金後還嫌不夠，強逼被害人用微信支付轉了4000元人民幣給他後，再將被害人用白色塑膠束帶綑綁，透明膠布封嘴後丟進洗手間，等待下一個被害人。

隨後到達的被害人也是取得1萬6000元交易費後就被張男持刀控制，張男強迫對方以支付寶轉帳8萬1000元人民幣給他。叫雞的張男除了搶錢，從頭到尾沒有跟任一被害人發生性行為。

檢方偵查中，張男坦承犯行，供稱是因在大陸欠錢，才會用這種方法搶錢，所得的贓款都拿去還錢。由於張俊傑預藏攜帶凶器行搶，檢方偵查後依加重強盜罪將他起訴。

(中時 )