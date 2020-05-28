風靡華人圈的經典系列新作《大富翁10》自去年上線後，引起眾多玩家的關注和討論，熟悉的背景音樂和人物角色，喚起了不少人兒時的美好回憶，今（28）官方宣布全球銷售突破50萬套！

許願成功！人氣角色強勢回歸

在《大富翁10》推出後，許多粉絲紛紛表示希望能擁有更多角色，而玩家們的心聲，官方都聽見了！除了初始的六個角色外，一個月內又新增了莎拉公主和大老千，並陸續釋出其它人氣角色，包括宮本寶藏、烏咪、小丹尼、糖糖還有科學怪人，可以說是全明星大集結。玩家不僅在選角上有更多元的選擇，每個人物特有的天賦也都為遊戲增添更多變化性。官方透露接下來還會逐步釋出新角色及世界著名城市地圖，請玩家拭目以待。

歷代經典角色重磅回歸（圖／星宇互動娛樂提供）

只有經典才能超越經典

作為30週年獻禮的《大富翁10》，遊戲畫面不但更加精美，還首次新增天氣系統。除了白晝、黑夜，玩家在遊戲過程中會突遇下雨、飄雪或是風沙等狀況，這些生動的天氣變化都帶給玩家更真實的遊戲體驗。

在內容上除了保留《大富翁》系列的經典元素，當然還有加入創新的玩法。例如極富挑戰性的熱鬥模式，與傳統模式最大的區別是取消一般地產，只留下商用建築空地，多數格子皆為獲取炸彈、地雷、飛彈等攻擊性武器，被攻擊後則造成大量金錢傷害。這樣的玩法是更直來直往的正面對決，玩起來刺激感十足。

《大富翁10》讓你的童年回憶大升級（圖／星宇互動娛樂提供）

《大富翁10》狂銷50萬套，一路走來收到許多玩家的建議和鼓勵，官方表示會持續優化及更新，並感謝玩家一直以來的支持。期望《大富翁10》不僅帶給大家歡笑，更能讓所有人重溫最初的感動。

(科技)