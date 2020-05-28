29歲「小謝金燕」舒子晨昨(27日)被周刊爆料疑似找經紀人和兩名黑衣人到唱片公司嗆聲談解約，舒子晨昨發聲明，認為是公司先要求她參加不必要的飯局，雙方信任破裂，她才提出解約，但從頭到尾沒找黑衣人，不排除提告，今周刊報導，真相還沒曝光，舒子晨便被電視台決定切割，暫離主持《食尚玩家》。

舒子晨今年初推出新單曲，昨據《鏡周刊》報導，舒子晨4月就向唱片公司提解約，還疑找黑衣人幫忙。對此，舒子晨昨在臉書發聲明，先批唱片公司在合約期間常約飯局，她不願意去便被罵，還被扣酬勞，她才在律師建議下申請解除明年開始的「全經紀約」，唱片公司否認，舒子晨又曬LINE對話委屈說：「怎麼又說我亂汙衊了，哭」。

周刊今進一步報導，雖然舒子晨已駁斥，也揚言和唱片公司對簿公堂、問心無愧，手上的《食尚玩家》主持棒卻先飛走，電視台有意等存檔播完後，請舒子晨暫時離開主持工作，對此，TVBS公關回應存檔會播到下周，至於換掉舒子晨一事沒聽說。

(中時電子報)