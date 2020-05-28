為發展包租代管產業及兼顧原有經營業者執業權益，租賃專法給予尚未取得許可及營業登記證的業者，得繼續執業2年的緩衝期限，即將於今年6月26日到期，若未完成登記，最高可罰20萬元罰鍰。

內政部指出，依2018年6月27日施行的租賃專法規定，包租代管業應經許可及取得登記證始能營業，但對於專法施行前已經營包租代管業者，給予2年營業緩衝期，主要目的是為避免衝擊原有包租代管業者及服務中的房東房客權益，而給予業者適當的籌備許可登記期間，目前緩衝期僅剩1個月。內政部呼籲執業中尚未取得登記證的業者，應儘速依法取得營業資格，屆期未完成許可登記，即屬非法經營包租代管業務，最高可處20萬元罰鍰。

為維護房東房客權益，自今年3月起，內政部已邀集各直轄市、縣(市)政府及租賃住宅服務業公會，積極輔導原有包租代管業者及已許可未登記業者，儘速完成合法經營程序。

從今年7月起，政府將加強查處尚未取得登記證仍繼續執業的非法包租代管業者，對於發生消費爭議的業者也納入優先查處的對象，業者如有規避、妨礙或拒絕業務檢查，最高可處5萬元罰鍰，以健全包租代管專業服務制度。

(中時 )