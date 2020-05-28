陸全國人大表決通過2020年國民經濟和社會發展計劃 15:422020/05/28 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸第十三屆全國人民代表大會第三次會議28日下午3時在人民大會堂舉行閉幕會，會議表決通過多項決議。其中，會議表決通過關於2019年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2020年國民經濟和社會發展計劃的決議，批准2020年國民經濟和社會發展計劃。 (工商 ) #國民經濟 #社會發展 #計劃 #表決通過 #決議 也許您會感興趣 財經熱門新聞 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 財經 散戶注意！明後天2件大事 嚇到台股？ - 即時 沒台積電慘爆！華為竟找這家台廠 偷鑽制裁漏洞 - 財經 屍橫遍野！陸港珠寶業遭美重創 恐倒5成以上 - 財經 沒變華為第二！ 陸無人機大廠狂奪美軍肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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