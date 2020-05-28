大陸第十三屆全國人民代表大會第三次會議28日下午3時在人民大會堂舉行閉幕會，會議表決通過多項決議。其中，會議表決通過關於2019年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2020年國民經濟和社會發展計劃的決議，批准2020年國民經濟和社會發展計劃。

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