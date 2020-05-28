智崴資訊（5263）28日召開股東會，改選董監事，推舉總經理歐陽志宏，接任董事長，他說，大型體感設備i-Ride與m-Ride飛行劇院，已是國際市場的主流，智崴集團除了持續穩定市占率，智崴下一個十年的策略目標，將鎖定更高階的客戶、拓展小型設備市場占有率、以及擴大內容授權與設計營收。

智崴資訊2019年營收約20.8億元，年增27.1％，稅後淨利3.67億元，每股稅後盈餘達新台幣6.57元，更是比去年成長42.5％，營收及獲利雙創攀歷史紀錄，28日的股東常會，通過每股發放現金股利5.6元。

智崴28日的股東會，也進行智崴資訊第七屆董事改選，經股東們投票選出歐陽志宏、陳志全、黃金火、以及鄭駿豪等4人，擔任董事，李明憲、劉志鵬、以及邱日清等3人為獨立董事，股東會結束後，新任董事隨即召開臨時董事會，並進行第七屆董事長遴選，會中，經前任董事長陳志全提名、並全體董事投票後通過，改由智崴資訊創辦人歐陽志宏，擔任新任董事長。

歐陽志宏表示，2020年是智崴的新世紀元年，近十年來，智崴營收規模大幅成長超過12倍，硬體設備的業務推廣，已成功地在全世界站穩腳步，其中，大型體感設備i-Ride與m-Ride飛行劇院，更是國際市場的主流。

他說，智崴集團展望下一個十年，策略目標鎖定在挑戰更高階的客戶、拓展小型設備市場占有率、以及擴大內容授權與設計營收。

智崴自2010年起，在體感產業嶄露頭角，飛行劇院產品市占率穩居全世界第一，合作的夥伴囊括世界五大洲，包含知名連鎖樂園樂高樂園（LEGOLAND）、澳洲最大樂園夢幻世界（Dreamworld）、德國最大樂園歐洲公園（Europa-Park）、以及日本富士急樂園（Fuji-Q Highland）等。

智崴表示，為了進攻高階遊樂園市場，智崴已與專精遊樂設備設計、於全世界高階遊樂園市場擁有傲人的市佔率的日本三精科技株式?社（Sansei Technologies, Inc.），簽訂日本優先代理販賣合約，以獨創的產品攻佔金字塔頂端的客戶，鞏固市場優勢。

同時，提升小型個人化設備的市場占有率，也是智崴下一階段的發展重點，智崴指出，由於小型設備可更彈性、大量地佈點，有助於提升智崴設備在市場的滲透率，讓更多的體感設備能深入消費型市場，進一步提升內容市場的獲利能力。

智崴表示，目前，智崴已成功研發體感電競、賽車、飛行模擬平台與個人化VR電影院等相關小型化體感設備，未來，可望透過策略聯盟等方式，整合內容製造商，擴大設備效益與營收。

近年來，智崴在內容授權與設計營收的耕耘已逐漸發酵，2019年軟體內容營收的成長，已占總營收16％，透過不斷在全世界佈建的體感設備，內容影片的權利金收入，已逐步拉高整體比重，讓設備與內容相互加乘效果更加彰顯。

智崴說，未來也將持續推動擴大內容授權與設計營收的策略，以提升營收毛利率，成為提供硬體遊樂設備、影片內容設計、場域規劃、現場營運的統包解決方案（turnkey solution）供應商。

歐陽志宏強調，因應科技發展與環境的變化，未來體感科技的應用，將更無遠弗屆。其中，5G技術的發展，將深化體感科技於生活上的應用，如將體感回饋技術，加入遠距離操控的無人設備中，可以讓操作者，能夠細膩感受到設備所處環境的真實狀況，始能作出最佳的操作決策。

應用層面可包括遠端操控小型無人車，進入災難現場搜尋生還者，或者駕駛小型無人潛艇，進入海底觀測海洋生態等，歐陽志宏指出，雖然新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，對樂園產業帶來前所未見的影響，但是，人類對於追求快樂、冒險的心，不會消逝，因此，長遠來看，主題樂園以及娛樂的市場仍然看好。

(工商 )