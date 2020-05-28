拯救台灣觀光業，霖園國泰集團今年不出國了。由於國泰金控董事長蔡宏圖關切新冠肺炎疫情對經濟帶來的衝擊，國泰金28日宣布，集團16家公司共逾5萬名員工，高達4.4億元的旅遊預算，將全用在國內旅行，為提振台灣經濟及旅遊盡一份心力。

隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心研擬6月大規模解禁，為振興低迷許久的國內景氣，交通部提出振興觀光措施，國泰金身為國內第一大金控，與關係企業國泰建設與國泰醫院共同宣布，霖園集團旗下16家公司，在國內疫情穩定下，一同響應、並鼓勵員工用實際行動為國內旅遊盡一份心力，為提振國內經濟景氣善盡企業責任。

國泰金指出，其大家長蔡宏圖心繫新冠肺炎疫情對全球造成的影響，除響應政府政策落實防疫措施，在國內疫情逐漸趨穩下也率先鼓勵霖園集團旗下所有企業員工，用實際行動，將原定每年編列的員工獎勵國外旅遊預算全數投入國內，希望藉由國泰的拋磚引玉，一同為景氣挹注活水。

以往每年為獎勵績優同仁的高峰出國，今年亦決定都留在國內，國泰人壽績優業務經理陳政揚說，每年績優出國都是業務人員最期待的大事，之前已經參加過夏威夷、加拿大、澳洲等國，今年因為疫情若改為台灣旅遊，大家都很支持，強調「國泰人出團一定買好買滿，挺台灣就對了！」

另一位國壽績優業務人員也提到，今年海外出國獎勵雖受到疫情影響，不過政府防疫措施做得好、國人日常生活大致不受到影響，如今疫情慢慢降溫，自家公司能以實際行動支持國旅真的很認同，也是很有意義的一件事。

國泰金控將集結集團旗下16家公司的年度員工旅遊、績優獎勵國內外旅遊、職工福利會的旅遊金等年度預算來投入國旅，期待透過集團力量，為國旅及經濟注入點燃動力的火種，發揮企業社會責任，用行動振興經濟。目前霖園集團旗逾5萬多名員工，年度旅遊預算逾4.4億元，原旅遊行程皆有國外選項，但因近期國內疫情逐趨穩定，國泰內部悄然有共通默契全數改為國內旅遊，用行動、消費力，力挺國內觀光相關產業。

消費力是經濟帶動最有感的方式，國泰人曾用消費力讓台灣被看見，所到之處街坊甚至特製國泰旗幟夾道歡迎，國泰人消費力不容小覷。國泰金控李長庚總經理也表示，這波疫情的確讓百業都受到衝擊，國泰人的日常就是大街小巷穿梭，更能體會感同身受，因此全數投入國旅計畫，如同是水到渠成、約定成俗一般，各家公司早有默契一起加入，為台灣下半年的經濟前景奉獻心力。

(工商 )