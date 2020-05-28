袁艾菲主持網路節目《艾菲的小廚房》，邀請高中學妹林予晞一同做菜，被問到求學階段誰才是真正的校花，兩人不約而同表示，最欣賞的對象就是學姊白歆惠，袁艾菲更興奮爆料，「白歆惠當時在學校，再醜的制服穿在她身上怎麼樣都美，連凡人無法駕馭的體育服搭皮鞋，穿在她身上更是莫名有型，甚至她的掃除工作是倒垃圾，甩著垃圾的模樣也超美！」林予晞也附和：「我們都是學姊的腦粉，學姊做什麼都對！」

談到學校生活，袁艾菲加碼偷爆料，坦言自己曾遇過一個英聽老師在課堂挫屎，依據她的說法，因為老師是個負責任的人，大概是想把課程完成，結果最後憋不住只留下一句：「I’m sorry！」就衝去廁所，大家本來還搞不清楚發生什麼事，結果看到老師褲子黃黃的，才驚覺老師挫屎。

袁艾菲（左）與林予晞都是學姊白歆惠腦粉。（風雅國際娛樂提供）

林予晞分享最近熱衷科學命理分析，主要透過觀察年分來分析運勢，像是行星變化的那一年，會出現人生的轉捩點，於是她將艾菲視為練習對象，做了一個簡單的運勢分析，並透露袁艾菲從此刻開始會一直水逆到2035年，讓她當場傻眼直呼：「哪有人會水逆這麼久！」林予晞建議對方把水逆當人生功課，但她也表示袁艾菲晚年走進天秤座，會是一個優雅的老太太。

(中時 )