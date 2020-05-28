遠傳今攜手中嘉bb寬頻與TBC台灣寬頻，將自6月起推出市場最豐富的匯流方案，只要月付699元起，就享有行動上網、光纖上網以及數位有線電視的優質服務，透過遠傳超值的「一費三享」資費，現在就算宅在家，也能享受完整的數位匯流生活。

即將進入5G時代，數位匯流已成為銳不可擋的浪潮，遠傳衝刺5G發展之餘，也持續攜手產業夥伴，推出滿足個人、家用以及娛樂生活的方案，助攻數位匯流之勢！

遠傳2020年開春便宣布，攜手中嘉bb寬頻展開策略合作計劃，在數位匯流產品、影音產品、專線落地業務、IDC機房以及企業物聯網應用等五大業務全面展開合作。6月起遠傳又與經營桃園、新竹、苗栗以及台中市等領域有成的TBC台灣寬頻合作，在其既有的75萬戶的有線電視收視戶基礎上，持續為消費者提供優質的通訊服務以及世界級的影音饗宴。遠傳在與中嘉bb寬頻與TBC台灣寬頻等業者合作後，擁有合計近千萬的用戶基礎，且能夠在全台9縣市的服務區域，提供家戶上網及有線電視服務，陪消費者一起迎接5G數位匯流新浪潮！

6月起來遠傳申辦數位匯流方案，無論新申辦、續約或是攜碼的用戶，月付699元就享有遠傳優質網路上網吃到飽，和至少半年的有線電視與光纖上網；月付999元，除了上網吃到飽，還有每月高達950分鐘的網外語音、更能免費收看整整12個月的有線電視，和一整年的家用高速光纖上網，無論身在何處，都有優質網路與世界接軌

(中時 )