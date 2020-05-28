高雄市第3屆市長罷免案即將於6月6日舉行，為防範不法金錢及暴力介入選舉，高雄地檢署檢察長莊榮松與橋頭地檢署檢察長洪信旭於28日上午在高雄市政府警察局，主持「第2次罷免投票查賄制暴會議」，會議中除聽取警、調提報的選前情資，也針對罷免案投票期間可能發生的各項違法行為研擬因應對策。

此會議邀集高雄市政府警察局、高雄市調查處等 單位參加，台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長楊治宇也出席會議。

莊榮松在會議中表示，針對罷免案投票，檢方將不分陣營，嚴正、中立執法，全力排除不法，檢察官也會充當警方後盾，一同維護投票秩序。請民眾保持理性，切勿以身試法。

洪信旭說，罷免案投票是憲法所保障人民的參政權，不容以暴力或其他非法的方法干涉罷免案投票，對於違法者，檢察官必將全力偵辦。對於投票當日， 只要有妨害或擾亂投票的行為，檢察官一定迅速偵辦 ，排除不法。

楊治宇期許檢、警、調共同努力，確保投票過程 順利，避免不理性衝突發生。

(中時 )