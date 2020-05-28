多個企業團體呼籲美國總統川普不要急於對大陸推進港區國安法做出回應，並警告若美國取消給予香港的特殊待遇，將傷害香港及香港人民。美國國務卿蓬佩奧週三表示，大陸從根本上破壞了香港的自治。

蓬佩奧作此宣示後，白宮將可據此採取各種措施，包括可能制裁部份大陸高層官員，以及徹底終止22年來美國在貿易、簽證、投資、出口管制等方面給予香港有別於大陸的待遇。

自1997年香港回歸大陸以來，這些特殊待遇協助香港繼續成為全球重要金融中心。有1,300家美國企業在香港營運，約85,000名美國人住在當地。

大陸人大會議本周正在審議這項新立法的細節。

美中貿易全國委員會會長Craig Allen表示：「大陸尚未發佈這項法律的文本。文字最重要。」該委員會希望各方：「緩和局勢，維持香港的『一國兩制』模式，它在過去許多年來對所有人有很有助益。」他說。

美國商會週二強調，傷害香港的特殊地位將是一個「嚴重錯誤」。

華盛頓戰略和國際研究中心的高級顧問兼大陸問題專家甘思德(Scott Kennedy)認為，蓬佩奧的表態為採取緩慢行動留出了空間，匆忙行動可能為香港帶來痛苦，並浪費美國與大陸政府打交道的籌碼。

美國這項宣示「為即將發生的重大變化開啟了大門，但他們還未走過這個門，」甘思德說：「這可能令市場坐立不安，並令高管考慮B計劃和C計劃，但並不一定會馬上遷走。」

美中關係因貿易、技術限制和新冠疫情等問題而益發緊張。美國眾議院週三通過議案，要求川普政府制裁應為壓迫維吾爾族穆斯林擔責的大陸官員。

去年香港示威活動後，一些跨國金融公司已暫停其香港擴張計劃，並將員工遷往其他亞洲中心。風險經理和顧問表示，香港法律地位若出現重大改變可能加速這一趨勢。

Eurasia Group的美國業務主管Todd Mariano說：「我認為企業逐漸離開的過程已經開始。頒布國安法確實會助長這個過程。」

Control Risk Group的亞太業務合夥人Dane Chamorro說，是否會有更大的出走潮，需要視國安法能否保留香港的商業法架構以及資本自由流動。

Chamorro表示：「人們肯定會擔心這點，但是只要兩件事不變，他們就不會離開。」並補充稱許多跨國企業都在安全規定繁多的國家開展業務。Chamorro稱，更重要的是保留合同神聖原則、一致的勞動規則和可預測的監管。

(中時電子報)