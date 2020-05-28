嘉義縣中埔鄉公所舉辦「愛護水資源環境教育暨生態體驗深耕計畫」，今年入班導入學校課程。（中埔鄉公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉公所舉辦「愛護水資源環境教育暨生態體驗深耕計畫」，今28日在畢業生成長營登場。（中埔鄉公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

學生能近距離接觸到各種新奇動植物生態，像人面蜘蛛等生物。（中埔鄉公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉公所舉辦「愛護水資源環境教育暨生態體驗深耕計畫」邁入第8年，今年受疫情影響，為了兼顧防疫及水資源教育向下紮根目的，公所特別針對鄉內10所國小畢業生的成長營活動，首次入班教學導入水資源主題，從今28日起分12場次在校園登場，讓孩子在校園裡就能學習到惜水、愛水、愛護環境的新生活習慣。

中埔鄉長李碧菁表示，「埔出水緣份─愛護水資源營隊活動」邁入第8年，首次以「校園水資源教育紮根營」為主題，像畢業成長營就是和10所國小共同舉辦營隊，分12場次陸續登場，內容活潑、生動又有趣，要讓超過300多位國小六年級學員，以遊中學、學中玩的方式體會到水的重要性，再透過遊戲反思，來檢視自己，養成愛護環境、親水惜水的好習慣。

成長營課程內容規畫有「水的小旅行」和生態體驗課程「生態大觀園」，讓學童體驗一場水的旅行，還能近距離接觸到各種新奇動植物生態，像人面蜘蛛、蛇、青蛙、標本、石硦在地特有花等，激起學員對大自然的好奇心。

李碧菁說，除畢業成長營，往年開放全國親子共同參與的親子體驗營，如疫情趨緩，也會在暑假舉辦，除傳遞珍惜水資源的理念之外，更希望帶大家認識中埔的美，和中埔譜出一段美麗的水邂逅！詳細活動日期及內容可上中埔鄉公所網站或『埔出水緣份』粉絲團。

(中時 )