中華電信部署5G積極發展「廣結盟」策略，29日宣布，與網聯科技合作簽約，雙方共同推出「TANGRAM x AR」產品服務，搶攻智慧工廠商機，加速5G垂直產業鏈布局，全面擘畫5G事業版圖。

TANGRAM 是一個開放架構的物聯網聯盟，結合產學研等相關資通訊人才組成的團隊，解決工業上跨領域不同階層整合問題。目前積極協助產業進行數位轉型，透過內置(Built-in)於各式設備產品，提供智慧感測器載具、手機APP、雲端平台等物聯網解決方案。

雙方這次合作，係透過5G高速率、低延遲的特性，結合中華電信最大頻寬、最佳頻位與中華電信AR平台的優勢，以及網聯科技的工業物聯網應用平台(TANGRAM IoT Cloud)，讓使用者能夠輕鬆透過行動裝置辨識3D的工業設備，以AR視覺的展示方式，快速了解設備狀態、即時資訊，進一步引導現場人員正確操作及維修方式，降低人員教育及派遣成本。

中華電信表示，領先同業首創「企業AR平台」，是一套提供企業可自主管理數位內容的AR編輯平台，包括圖片、空間、立體物等三種AR辨識技術，再結合網聯科技工業物聯網應用平台(TANGRAM IoT Cloud)，提供感測器數據的連結及分析，透過智慧型手機APP取得有關機台預知保養、不良品質監控等資訊，都能夠讓企業更容易、更快速地掌握機械設備運轉的變化，大幅提升設備維運的品質。

中華電信積極開發企業客戶，此次與網聯科技合作推出「TANGRAM x AR」產品服務，透過系統化AR加值模組，在既有工業物聯網應用平台上，導入視覺虛實整合科技，希望扮演協助企業引領商品展銷及設備維運等應用的快速升級與轉型。

中華電信強調，未來，中華電信與網聯科技將提供更多5G應用解決方案，帶動產業升級，加速各式垂直產業鏈的5G發展。

(工商 )