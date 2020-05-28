（聯邦銀行舉行股東常會，由董事長李憲章主持。圖／聯邦銀行提供）

聯邦銀行舉行股東常會，由董事長李憲章主持，會中承認營業報告書及財務報表案、盈餘分派案，普通股現金股利每股0.1元、股票股利每股0.7元，特別股股息每股2.4元、依股利率4.8％核算。

聯邦銀行去年稅後淨利33.59億元，年增4.02億元，成長幅度13.6％，每股稅後盈餘（EPS）1元。資產品質方面，逾期放款比率為0.15％，備抵呆帳覆蓋率為749.68％，持續維持良好的資產品質。中華信用評等長短期信用評等及展望仍分別維持於twA、twA-1及「穩定」。市場地位、資產品質及資金來源與流動性結構等，均維持穩健成長。

聯邦銀行強調，今年將持續投入各項業務規模擴展、建置數位化服務流程及深耕MIT產業，並強化非傳統式金融服務據點，如與超商、LINE Pay Money等業務合作，與線上、線下金流服務鏈結，推廣更多元之新興支付方式。近年更積極拓展海外經營版圖，繼香港人代表辦事處及越南代表人辦事處，今年度再新增河內代表人辦事處，以提供客戶更便利、國際化的金融服務。

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