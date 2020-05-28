鄭爽新買四層樓豪宅曝光，有私人沙灘。(圖／翻攝自微博)

28歲大陸女星鄭爽因演出《一起來看流星雨》一炮而紅，之後和楊洋主演《微微一笑很傾城》，再創事業高峰，外型清純甜美的她，多年來穩坐一線女星寶座，更自帶熱搜體質，近日她在陸綜《讓生活好看》中，曝光自己新買的豪宅，讓網友看了都瞠目結舌。

鄭爽近日搬進新買的豪宅，是地上兩層加地下兩層的四層樓房，內裝簡約大器，不僅屋裡寬敞，有大客廳和衣帽間，還有小陽台相當愜意，另外，喜歡做手工藝的她，還有間DIY房間，更擺上一台重機，收藏相當多元，更令人驚訝的是，因為地下室有個大庭院，她就在那建造一個自家沙灘，直接創一個在家就可以享受海邊曬太陽的悠閒空間。

鄭爽新家相當寬敞。(圖／翻攝自微博)

雖然目前鄭爽是一個人住，也讓網友好奇她為什麼買這麼大的房子，其實，鄭爽之前就曾說過，她要買房子給奶奶住，還會給姊姊們都留個房間，因此她才會選擇這棟豪宅，粉絲也大讚她真的很孝順。

(中時電子報)