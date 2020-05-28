美國白人警察對黑人執法過當意外鬧出人命，讓敏感的族群問題在美國再次發酵，意外發生後在全美各地掀起示威聲浪。對此，美國總統川普27日在推特上表示，他已要求司法部與聯邦調查局加速調查此案，好讓族群爭議盡快降溫。
據美《國會山莊》報報導，川普在推特上表示，「在我的要求下，聯邦調查局與司法部正準備調查此一發生在明尼蘇達的傷心悲劇」，「我已要求調查加快進度，並感謝所有地方執法人員，我的心將與喬治與他的家人及朋友同在，正義勢必伸張」。篤定代表民主黨競選總統的前副總統拜登（Joe Biden）也說，這不是單一事件，而是「美國根深柢固的不公不義系統性循環的一部分」。
綜合外電報導，一名休士頓男子佛洛伊德（George Floyd）遭明尼蘇達州一名白人員警懷疑是偽鈔嫌疑犯，遭盤前調查，但佛洛伊德在未有抗拒意圖與行為下，竟遭警員以膝蓋壓制其頸部貼地，一旁的路人拍下的影片顯示他不斷的哀求「不能呼吸了，拜託，我不能呼吸」，掙扎許久後，當場斷氣，雖隨後送醫急救，稍後宣告不治。
明尼蘇達州明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）立即開除涉案4名警員，但仍在影片上傳至社群網站後引起公憤，民眾要涉案員警以謀殺罪起訴的呼聲也逐漸升高，除了街頭抗議之外，政界、運動界也相繼發聲，指稱此案等同謀殺，特別是當地民眾已連續2晚聚集在警局前抗議，迫使警方向數千名憤怒的抗議群眾發射橡膠彈和催淚瓦斯。
此案被視為美國警察針對非裔美國人的最新一起暴力事件，早在2014年，紐約市男子賈納（Eric Garner）因販售私菸遭警察掐喉致死，就引爆了「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。
(中時電子報)
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