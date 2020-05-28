美國白人警察對黑人執法過當意外鬧出人命，讓敏感的族群問題在美國再次發酵，意外發生後在全美各地掀起示威聲浪。對此，美國總統川普27日在推特上表示，他已要求司法部與聯邦調查局加速調查此案，好讓族群爭議盡快降溫。

I know I am just a small account but seeing what had happened to the late Mr. George Floyd, I cannot just sit here and do nothing so please if you see this, spread the words.#BlackLivesMatter #GeorgeFloyd #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/LbfU8eJNC0 — irene⁷ (@taemiinbby) May 28, 2020

據美《國會山莊》報報導，川普在推特上表示，「在我的要求下，聯邦調查局與司法部正準備調查此一發生在明尼蘇達的傷心悲劇」，「我已要求調查加快進度，並感謝所有地方執法人員，我的心將與喬治與他的家人及朋友同在，正義勢必伸張」。篤定代表民主黨競選總統的前副總統拜登（Joe Biden）也說，這不是單一事件，而是「美國根深柢固的不公不義系統性循環的一部分」。

At my request, the FBI and the Department of Justice are already well into an investigation as to the very sad and tragic death in Minnesota of George Floyd.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

綜合外電報導，一名休士頓男子佛洛伊德（George Floyd）遭明尼蘇達州一名白人員警懷疑是偽鈔嫌疑犯，遭盤前調查，但佛洛伊德在未有抗拒意圖與行為下，竟遭警員以膝蓋壓制其頸部貼地，一旁的路人拍下的影片顯示他不斷的哀求「不能呼吸了，拜託，我不能呼吸」，掙扎許久後，當場斷氣，雖隨後送醫急救，稍後宣告不治。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）立即開除涉案4名警員，但仍在影片上傳至社群網站後引起公憤，民眾要涉案員警以謀殺罪起訴的呼聲也逐漸升高，除了街頭抗議之外，政界、運動界也相繼發聲，指稱此案等同謀殺，特別是當地民眾已連續2晚聚集在警局前抗議，迫使警方向數千名憤怒的抗議群眾發射橡膠彈和催淚瓦斯。

此案被視為美國警察針對非裔美國人的最新一起暴力事件，早在2014年，紐約市男子賈納（Eric Garner）因販售私菸遭警察掐喉致死，就引爆了「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。

(中時電子報)