工業電腦廠友通（2397）今（28）日召開線上法說，董事長陳其宏表示，第二季歐美需求已明顯受到疫情影響，雖然對下半年營運影響仍不明確，但他個人較悲觀看待，認為下半年需求仍將明顯受疫情影響，預期今年上、下半年營收比重將大致相當。

友通2020年首季合併營收21.76億元，雖季減2.92％、仍年增達51.78％，改寫歷史次高。歸屬母公司稅後淨利1.45億元，季增22.68％、但年減12.1％，每股盈餘（EPS）1.27元，優於去年第四季1.03元、低於去年同期1.44元。

觀察友通首季各產品貢獻，以工業主板、嵌入式系統及模組等嵌入式產品占51％最高，機械手臂、PLC、機具設備、機械零組件等自動化產品占29％居次，其陽專攻的網通、伺服器等網安產品則占20％。

友通總經理蔡其南指出，去年併購入主其陽、羅昇，帶動友通去年亞太地區營收年增達89％，歐洲地區營收年增23％，美國地區則年減0.9％。未來仍希望三大區域營運能三足鼎立、平衡發展。

陳其宏指出，首季營收仍年增達51.78％，主要受惠併入其陽、羅昇挹注，此效益在第二季將持續。然而，由於歐美疫情爆發，已對第二季需求產生較大影響，如博弈因賭場暫停營業，需求幾乎全數停擺，對友通營運影響甚鉅。

對於下半年看法，陳其宏表示，目前各產業對下半年能見度都偏低，疫情會造成多大影響仍不明確。他個人看法較悲觀，預期歐美需求受影響狀況仍明顯。過往資通訊產業上下半年營收比重約45：55，但今年無法如此樂觀，預期上下半年比重將相當。

蔡其南進一步指出，友通主要承接B2B業務，疫情爆發對此類訂單影響甚深，公司近2個月的產品測試、裝機時間均因此延後。相較B2C業務，B2B訂單會有遞延效益，預期可能會在半年後才產生，因此下半年營運仍具挑戰。

(時報資訊)