光群雷(2461)股東會通過今年不配發股利，大陸地區因新冠肺炎疫情獲得控制全面復工順利，光群雷營運自第2季起漸入佳境，光群雷董事長郭維武表示，第2季看起來很樂觀，雖然因為新冠肺炎疫情下半年還看不清楚，但下半年業績會比上半年好，全年業績也會比去年好。

光群雷為全球第一大雷射全像材料整合廠，產品主要應用防偽標籤、包裝和裝飾等，在大陸日化品包裝市場排名第一，菸包防偽市場排名前3名，光群雷因產品具特殊性，本業一直很穩定，可惜轉投資表現不佳，拖累光群雷整體獲利表現，108年合併營收為51.99億元，營業毛利為11.84億元，合併毛利率為22.78%，稅後虧損為1.19億元，每股淨損為0.79元，今天股東會通過不配發股利。

農曆年前後大陸爆發新冠肺炎，光群雷因約55%到60%營收來自於大陸，第1季業績受到影響，單季稅後盈餘為375萬元，年減43.35%，每股盈餘為0.02元；不過，隨著大陸各地因疫情獲得控制全面復工順利，光群雷訂單回流，營收自3月起重回正常軌道，毛利率及獲利亦因營收回升攀高，4月合併營收更攀升至5.01億元，年成長27.59%，創下歷年同月新高，累計前4月合併營收為16.61億元，年成長3.1%。

郭維武表示，第2季看起來很樂觀，下半年雖然因為疫情難以臆測，但下半年業績會比上半年好，今年業績也會比去年好。

在群曜醫學部分，郭維武表示，受到疫情影響，今年第1季群曜醫學營收約300萬元到400萬元，不過在疫情趨緩下，預估接下來每一季都會快速成長，今年群曜營收可望達2000萬元到3000萬元，公司也將加速大陸及美國市場佈局，並計畫於今年底上興櫃，明年底申請上市櫃。

(時報資訊)