工業電腦廠友通（2397）今日召開線上法說，總經理蔡其南表示，今年將開發智聯網（AIoT）及5G技術產品，聚焦提升與其陽（3564）、羅昇（8374）的整合綜效，強化拓展智慧製造、智慧交通與基礎建設、智慧醫療3大應用領域，以合計貢獻突破6成為目標。

友通因應數位轉型與智慧應用浪潮，聚焦3大應用策略轉型，去年3月併購網通資安廠其陽、10月入主工業自動化整合銷售通路商羅昇。蔡其南表示，其陽已初步完成製造資源與採購端整合，羅昇透過集團資源整合調整營運體質，今年首季營運即轉虧為盈。

蔡其南指出，其陽未來將專注於網通產品行銷研發，結合友通資源開發軟體定義廣域網（SD-WAN）與網安閘道器等新產品，縮短上市時間。羅昇則持續提升機電整合能力、代理高毛利新產品，並在智慧製造應用方面與友通聯合推廣，持續擴大營收、提升獲利能力。

至於友通除了加速提升與其陽、羅昇的策略合作綜效，亦持續落實橫向擴展、縱向延伸策略，開發AIoT與5G技術等產品，完整智慧應用產品布局，讓應用場域更聚焦於智慧製造、智慧交通與基礎建設、智慧醫療，達成合計貢獻達6成目標。

佳世達暨友通董事長陳其宏表示，藉由佳世達集團大艦隊策略的資源持續投入與整合，友通去年透過結盟其陽及羅昇，透過資源挹注與整合，讓友通能進一步將觸角延伸到網安市場與智慧製造銷售通路，與集團共同完整化AIoT應用布局。

友通財務長黃麗敏表示，首季友通個體毛利率33％、其陽26％、羅昇19％，合併毛利率為27％。後續將開發毛利率較佳的高階產品，隨著應用領域愈趨廣泛，需求增加帶動貢獻比重提升，未來合併毛利率將以提升至30％為目標。

(時報資訊)