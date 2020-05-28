光通訊濾片廠東典(6588)累計長達20年生產經驗、客戶關係，進入5G時代，將持續強化網路專用各式濾光片，薄膜濾光片(TFF)因為技術門檻高，全球僅三家廠商在做，東典就是其中一，以目前5G通訊趨勢來看，公司前景可期，東典預計在7月初掛牌上櫃。東典專注於光通訊濾片的研發、生產與銷售，公司主要業務為從事製造光纖通訊及精密光學用之薄膜濾光片，產品銷售內容結構占比，被動元件占6成，雲端資料中心用濾光片占2成，5G基地台應用占2成。

東典主要銷售客戶包括大陸、南韓以及台灣，銷售客戶終端客戶包括韓國SK電信、華為、Google、中國移動以及國內上櫃公司等。步入5G時代，通訊中增加資訊流量的重要關鍵為DWDM系統(高密度分波多工系統)所需用到的薄膜濾光片，因為技術門檻高，全球只有3家廠商能做，東典就是其中之一。

鍍膜的應用範圍極為廣泛，就產品規格而言，一般光學鍍膜如眼鏡，鍍膜層數在10層以下；消費型的產品如相機鏡頭，鍍膜層數也不會超過50層；然而光通訊的鍍膜層數至少100層，100層以下為低階元件，100~150層為中階元件，150層以上者屬高階元件，膜層堆疊數越多累積誤差就會越大，所需要的精度技術也就越高，東典以中、高階元件產品之技術及製程能力為主，針對低階產品出貨量較低。

展望未來，5G通訊啟動市場看好，光通訊濾片需求量大，光通訊薄膜濾光片產品種類繁多規格要求難以統一，東典擁有相當完整的產品線，能滿足客戶一次購足的需求，擁有強而有力的競爭地位，亦具備彈性之生產製程能力，除將持續強化網路專用各式濾光片，也會開放新一代6G網路新產品，在產品種類齊全具備完整的客製化能力下，持續推升公司未來成長與動能，營運成長樂觀。

受惠全球5G設備需求增加，東典2019年營收年增42.43%、達到3.5億元，稅後淨利為5588萬元，年增加50.53%，單季獲利為2.41元。

東典今年第一季營收達6038萬元，受到疫情衝擊，相較去年同期衰退約15%，單季獲利為0.36元，優於去年同期的0.31元。

(時報資訊)