今彩539在雲林斗南開出600萬頭獎，不料中獎人竟然把彩券搞丟了，這名男子日前向彩券行求助，希望調閱監視器畫面，證明彩券是他買的，不過台灣彩券表示「認券不認人」，遺失彩票的中獎人恐怕要捶心肝，眼睜睜看著600萬飛了。

台彩公司表示，依照公益彩券發行條例，彩券中獎人須憑中獎的彩券兌獎，而且問題彩券也要持正本才能進行重建，若無法辨認真偽則不予退換，若遺失、被盜，也都無法掛失止付。因此在8月20日兌獎截止日前，若沒找到遺失的彩券，也只能跟600萬頭獎說掰掰。

根據台彩資料顯示，20日開獎的今彩539，頭獎有4注中獎，一注獎金600萬元。中獎的男子向媒體透露，是在20日購買彩券，他22日前往彩券行，希望店家能協助調閱監視器影像，證明他真的有買過。

不過由於彩券行對於得獎者有保密責任，依照法定程序，要在台彩公司人員陪同下才能提供監視器畫面，但就算調出監視畫面，彩券機出券速度快，若前後都有民眾購買，認定上也很困難。

(中時電子報)