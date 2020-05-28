根據商仲高力國際出刊的「台灣六都不動產投資回顧及產業機會」指出，北市具有潛力產業發展的聚落，除了已成熟市中心辦公商圈以及大內科以外，近年開發商及投資人已將眼光轉向外圍區域的北士科、南港，可望成為下一個台北科技廊道上的產業重鎮。

高力國際資本市場服務部董事洪煥哲表示，台灣由北至南各個地區都有不同發展潛力的產業聚落，具備健全的上中下游產業價值鏈。其中，首都台北市產業發展除了主要集中在市中心的七大辦公商圈以及內科，開發商及投資人已將眼光轉向外圍區域，包含北投士林科技園區(簡稱北科)及南港區等潛力產業聚落。

根據高力國際統計，2019年建商於北科的購地金額達新台幣100億元，華固建設、國泰建設、長虹建設、江陵建設程等多組開發商搶進；而在北科獵地趨勢持續到2020年，建商持續加碼布局，也有72億元的成交量。

洪煥哲指出，北科因鄰近捷運明德站，接軌中山高、新生高架道路與洲美快速道路，可快速抵達台北市中心、關渡、內科、南軟等重要產業聚落，可望成為下一個台北科技廊道上的產業重鎮。

而大內科三區發展最為成熟，文德段與西湖段發展已久，區內廠辦大樓空置率甚至不到4%，使得潭美段與舊宗段亦有企業進駐買地自建或是整棟購置為總部大樓，統計2019年迄今在潭美及舊宗兩個區段的土地加不動產交易金額也近百億元。

值得關注的是，與內湖區一橋之隔的南港工業區段，已投入許多公私部門的大力建設，積極打造的東區門戶計畫，南港區已轉型成為下一個產業亮點聚落，各方人馬搶進，2020年迄今南港區土地成交金額已近380億元。

高力國際指出，過去南港只被注意到南港經貿園區內的商辦供給，除了大聯大控股、美商3M、聯強國際等大型企業已選擇進駐南港外，近年包括南港輪胎、潤泰集團、國泰建設、遠雄建設、長虹建設等紛紛進行商辦或廠辦的開發規劃，從內湖科技園區串連到南港經貿園區的產業軸帶儼然成形。

其中南港路三段沿線更是大案雲集，該路段因鄰近松山車站與捷運昆陽站，向北可經成美橋連接內湖科學園區，距離信義計畫區只有十分鐘車程，區位與交通條件優越，可望成為市場矚目的焦點。包括遠雄建設與紡織大廠宜進實業的合建案也即將公開銷售。高力國際認為，南港路沿線的廠辦開發案將陸續釋出，區域內商業發展動能持續，是提供企業擴充的另一個選擇。

(中時電子報)