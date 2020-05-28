大陸全國兩會審議「港版國安法」引發國際關注，今日大陸全國人大在下午3時10分表決通過「港版國安法」，草案正式進入立法程序。現場人大代表表決狀況為2878贊成、反對1票、棄權6票。

據港媒報導披露，草案修改內容除了在「危害國家安全的行為」句尾加入「和活動」，擴大定義範圍，其他修改內容還包含求香港特首必須強化「維護國家安全」執法力量和「開展國家安全教育」。

香港中文大學榮休講座教授劉兆佳接受港媒《香港01》專訪時對「港版國安法」如何執行做出解讀，他稱，在該草案正文中提到「中央在港設立機機構」目前要如何執行仍不得而知，但香港現在不單需要國安法律，還需要強化執行機構。

劉兆佳稱，現在最主要的問題在於，釐清香港面臨的國安問題有哪些、誰利用香港威脅大陸國安以及對於境外危害勢力香港有無能力搜集情資；因此這些東西肯定需要港府與大陸中央合作。劉更指出還有些利用香港來威脅大陸國家安全的人，可能本身就來自大陸，並不一定全是來自美國等西方國家，在這方面，中央的國安機構掌握的情報肯定比港府來得多，且不論在人臉識別系統、大數據與人工智能技術上，中央都有足夠水準，這說明中央與港府合作的必要。

大陸公安機構是否進入香港執法的問題，劉兆佳稱，這個問題仍然需要等待具體條文如何訂定，我個人認為，對威脅國家主權的勢力進行抓捕、審判的工作仍然要由香港來執行，但這些工作至關重要的仍然是情資搜集，需要港府與中央的合作。

劉兆佳也提到，香港本身有維護國家安全的相關法律，如「緊急情況規例條例」的規定就相當嚴格。但問題在於港府因為怕民意反彈或怕建制派政治利益受損等原理由而未被使用。如今中央直接出手，是促使港府有所動作的重要舉措，讓港府更勇敢地用好香港既有法律。

(中時 )