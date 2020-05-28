男在萬巒大橋下捕魚落水失蹤 警消搜救中 15:502020/05/28 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消於萬巒大橋下搜救落水男子。(屏東小鎮資訊提供／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消於萬巒大橋下搜救落水男子。(屏東小鎮資訊提供／林和生屏東傳真) 屏東萬巒大橋28日發生一起溺水意外！上午11時40分2名男子相約橋下抓魚，據目擊民眾指出，其中一人意外失足，因為不會游泳，友人見狀跳下救援，無奈人還沒救到、自己已經沒力，只好自行上岸求援，目前警消人員已到場持續搜救。 (中時 ) #警消 #搜救 #意外 #萬巒 #大橋 也許您會感興趣 社會熱門新聞 交通事故處理眉角？交警空中開講 - 刑案 【錢櫃運動場1】80人擠包廂啪啪啪 KTV默許雜交趴 - 社會 男女廁所地板發抖啪啪 活春宮片網瘋傳 - 社會 神鬼交鋒 美通緝犯裝廚神還到大學教書 藏台13年遭逮 - 刑案 新娘婚前劈腿 婚禮中被播「偷情片」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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