警消於萬巒大橋下搜救落水男子。(屏東小鎮資訊提供／林和生屏東傳真)

屏東萬巒大橋28日發生一起溺水意外！上午11時40分2名男子相約橋下抓魚，據目擊民眾指出，其中一人意外失足，因為不會游泳，友人見狀跳下救援，無奈人還沒救到、自己已經沒力，只好自行上岸求援，目前警消人員已到場持續搜救。

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