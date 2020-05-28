中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中本周末走訪台南，預計快閃20小時，「南進北出」走遍台南市區跟溪北等地，周六晚間「阿中自助餐」、周日中午安排「英雄宴」，台南市長黃偉哲今天下午公布網羅五星級到巷弄小吃美食佳餚，黃偉哲透露防疫五月天將參訪奇美博物館，至於確切行程仍待與衛福部磋商。
全台都在搶阿中助攻觀光！阿中訪台南行程尚未曝光，目前初步了解，台南市政府安排陳時中走訪景點都是之前受國家警示熱點、1968APP示警而頗受衝擊的觀光景點，配合阿中部長時間，周六下午搭高鐵底台南站後，首站將先到奇美博物館，當晚將在市區安排「阿中自助餐」，隔天上午預計前往原台南縣，下午從嘉義搭高鐵到台中。
台南市長黃偉哲表示，台南是熱情、美食之都，精心準備的「阿中自助餐」、台南伴手禮及農特產，希望國人跟著阿中部長的腳步來台南走走吃吃逛逛買買，他說，菜餚豐富其次，主要表達台南人對防疫五月天的熱情與感謝。
黃偉哲坦言，有很多東西擠不進來，恨不得能安排30餐，但只有三餐，今天展示晚餐跟午餐，至於早餐仍在安排中。至於阿中部長行程，他透露，從台南市區一路到達原南縣再到溪北，最後從嘉義搭高鐵離開，但因為行程未經衛福部最最後確認，希望盡可能縮短路程，所以規畫南進北出。他說，奇美博物館本來要留給林佳龍部長，但目前確認會去奇美博物館參訪。
他說，不敢斷定能帶來多少效益，但希望他們喜歡也能更深入解台南美食、人土風情，這是最主要的期待。他強調，當然希望愈來愈多人來台南，但這不是阿中部長來台南的主要目的，這次主要安排防疫人員、治安有功人員、消防有功人員、防詐騙有功等人跟防疫五月天一起吃飯，「連我都坐不到主桌」。
「阿中自助餐」菜色種類豐富，包含經典台菜必備紅蟳米糕、八寶丸、魷魚螺肉蒜、扁魚白菜、古早甜湯；台南必吃小吃如香腸熟肉、蝦捲、擔仔麵、蝦仁肉圓、炒鱔魚、竹葉米糕、牛肉湯、虱目魚粥、台南碗粿、台南粽、土魠魚羹等。
(中時 )
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