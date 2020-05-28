懷孕生女後依然在網球場奮戰的美國女網名將小威廉絲（Serena Williams），近日受訪透露很渴望趕快恢復比賽，過去兩個多月沒有比賽，小威暫時把生活重心放在家庭，並透露最近一次在搜尋引擎Google查詢的單字，是個跟網球無關的資訊。

小威之前透露，自己因為訓練、比賽，錯過女兒奧林匹亞跨出人生第一步的時刻，讓她覺得遺憾又難過，而今年全球新冠肺炎大流行，導致運動賽事停擺，直到7月底，小威可以有很多時間陪女兒，也和老公奧漢尼安享受下廚的樂趣。

上周小威在IG開直播，接受球迷線上提問，其中一個問題是：「妳最近google的事物是什麼？」小威回應：「當然是食譜。最近我都在找麵包食譜，想說自己做看看麵包。」小威並說，第一次試著做了法式長條麵包，「我看好多人分享自己的成果，而且看起來都很完美，像是在店裡賣的。不過這個家裡自製的我想可能不會太厲害，但我願意試試看。」

(中時 )