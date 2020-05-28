遊戲橘子旗下經典線上遊戲《新瑪奇》迎接15周年慶，官方將在5月28日至6月17日，在玩家們共同生活的愛爾琳世界打造系列慶典活動，盛大慶祝！除了祭出登入送、限定商店、抽獎活動、實體周邊禮物等豐富獎勵外，同時推出特別地圖【書中的提爾克那】，讓玩家們享受新玩法、與隱藏的NPC相遇、獲得15周年限定寵物「世界樹獨角獸」。此次慶典活動共送出1套全新服裝、10種造型翅膀、4種趣味武器、4種裝飾道具、5種實體周邊禮物，總共多達24種獎勵，誠意感謝玩家們的支持！

《新瑪奇》15周年特別地圖「書中的提爾克那」（圖／遊戲橘子提供）

《新瑪奇》15周年特別地圖「書中的提爾克那」登場、獲取限定寵物「世界樹獨角獸」！

《新瑪奇》15周年慶系列活動，官方推出特別地圖【書中的提爾克那】，玩家在活動期間掃蕩怪物、可蒐集限定道具「包含原廠與GM們祝福的碎片」，集滿30個就可見到隱藏的NPC，同時可獲得15周年限定寵物「世界樹獨角獸」！

《新瑪奇》15周年限定寵物「世界樹獨角獸」（圖／遊戲橘子提供）

《新瑪奇》系列周年慶活動！24種獎勵一次祭出！

歡慶《新瑪奇》15周年，官方祭出登入送、限定商店、抽獎活動、實體周邊禮物等多重獎勵回饋全體玩家，共有24種獎勵、盛大慶祝！

《新瑪奇》東方風系列服飾（圖／遊戲橘子提供）

※活動一：新系列服裝、限定樂器免費領

於活動三周期間，玩家每周需完成村長「托爾維斯」委託的慶典準備任務，第一周為「料理準備」任務、第二周為「裝飾準備」任務、第三周為「最後準備」任務；在執行任務的過程可取得「15周年硬幣」及「抽獎券」，「15周年硬幣」可至限定商店兌換「東方風系列服飾」及「禮物盒」，「禮物盒」有機會取得「世界樹翅膀」、「負傷的黑龍翅膀」、「世界樹休憩處」等15周年限定道具；「抽獎券」可於活動抽獎頁面隨機取得「卡拉希克包包」、「黑色背包」、「支票」等道具。

《新瑪奇》夢幻旋律鋼琴（圖／遊戲橘子提供）

※活動二：夢幻樂器登入送

活動期間連續登入15天，即可取得限定樂器「夢幻旋律鋼琴」，每天還有50萬經驗值、技能修練章等道具可領取，幫助玩家快速升級。

《新瑪奇》遊戲OST原聲CD（圖／遊戲橘子提供）

※限定周邊大放送

為了慶祝15周年的特別日子，官方也特別回饋玩家，將於6/4日開放「愛爾琳校慶」網頁活動，只要全伺服器的玩家同心協力達成官方條件，就能領取實體周邊及虛寶獎勵，包含獨家遊戲OST原聲CD、遊戲畫冊、杯墊、拼圖等獨家好禮。

(科技)