共享電動機車業者WeMo Scooter宣布，與台灣大哥大跨界合作，將在高雄280輛共享電動機車上安裝高精準「PM2.5感測器」，透過綠騎族高度移動，深入穿梭大街小巷，24小時即時偵測、蒐集城市街廓的空氣數據並上傳雲端，台灣大再利用AI預測空氣品質變化，將能為高雄建構出更精確完整的空氣地圖與趨勢預報。

WeMo共享機車作為移動蒐集平台，每台車配備各種感測器，可回傳各項數據，應用在未來交通改革上。此次與台哥大合作「PM2.5感測器」專案，藉由共享機車每日穿梭港都市區，新型態蒐集空氣大數據，以車聯網創新運用，搭配台哥大已布建就緒的85處固定監測點，可24小時即時偵測、蒐集城市街廓的空氣數據並上傳雲端，進一步分析運用。不同於傳統感測器僅受限於定點蒐集，藉由共享機車深入大街小巷的特性，蒐集更全面的空氣品質，一起打造一座移動式「集氣」系統。

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