日本職業摔角手木村花，原本是戀愛實境秀《雙層公寓》成員，日前在節目中言行遭大批網友謾罵，因此不堪網路霸凌輕生，釀出大禍讓節目宣布停播，如今工作人員看不下去踢爆節目內容造假，引起網友議論。

根據日媒報導，《雙層公寓》雖主打「沒有劇本」，不過離職員工爆料製作單位仍會設定方向，在拍攝前集合所有成員解說，希望所有人照著「指令」演出，像是成員會被告知「要和哪個人在一起」，便得照著指示去約會，若沒按指示就會無止盡重拍，此外更爆出「接吻有獎金」內幕，在節目上接吻就能得到5萬獎金，甚至會刻意製造衝突場面，像是曾要求木村花爭風吃醋，還下令「吵兇一點」，只要能按製作單位指示演出，鏡頭自然變多，但有些人認為此舉不公平選擇退出。

至於木村花輕生引發軒然大波，有網友歸咎於其中一幕，當時木村花一件10萬日幣的摔角服，被成員小林快拿去洗導致縮水褪色，當下木村花難掩怒火痛批男方，此舉不僅讓她人氣直墜，個人社群網站更充斥網友謾罵留言，才導致憾事發生。

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