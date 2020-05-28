金門縣野生動物救援暨保育協會人員比對，初步鑑定為「中華白海豚」的雌性幼體，體長約126公分、寬約45公分。（岸巡提供）

死亡鯨豚全身腫脹、眼球脫出、皮膚脫落，有明顯外傷，但死亡原因不明。（岸巡提供）

金門縣野生動物救援暨保育協會人員比對，初步鑑定為「中華白海豚」的雌性幼體，體長約126公分、寬約45公分、全身腫脹、眼球脫出、皮膚脫落，有明顯外傷，死亡原因有待採樣釐清。（岸巡提供）

金門縣水產試驗所接手採樣冰存，全案並由第2機動巡邏站將「鯨豚救援紀錄處理單」上傳至「鯨豚救援通報群組」及「海洋保育類野生動物救援組織網」。（岸巡提供）

金門今（28）日又發現死亡保育類鯨豚，這已是金門地區今年發現的第12起鯨豚死亡個案。（岸巡提供）

死亡保育類鯨豚有明顯外傷，將採樣進一步鑑定死因。（岸巡提供）

金門今（28）日又發現死亡保育類鯨豚，1隻俗稱「媽祖魚」的中華白海豚幼豚陳屍於安岐海灘，死亡原因不明，這已是金門地區今年發現的第12起鯨豚死亡個案，引起保育團體的關注。

今天上午8時40分許，金門岸巡隊第2機動巡邏站執行例巡時，在金寧鄉安岐海灘發現這隻死亡海豚。金門縣野生動物救援暨保育協會人員比對，初步鑑定為「中華白海豚」的雌性幼體，體長約126公分、寬約45公分、全身腫脹、眼球脫出、皮膚脫落，有明顯外傷，但死亡原因不明。

金門縣水產試驗所接手採樣冰存，全案並由第2機動巡邏站將「鯨豚救援紀錄處理單」上傳至「鯨豚救援通報群組」及「海洋保育類野生動物救援組織網」。

中華白海豚又稱太平洋駝背海豚、印太洋駝背海豚，在臺灣因為在農曆3月媽祖生期間，會有頻繁的發現紀錄，因此民間俗稱為「媽祖魚」，主要生活在西太平洋和東印度洋的熱帶、溫帶沿岸海域，偶爾也會出現在江河等淡水中。

縣水試所技士陳盈廷表示：「中華白海豚」為保育紅皮書中的「極危」物種，且成長需花費10年時間才能生育，雌豚懷孕期為11個月，每胎只能生育1隻海豚寶寶，一生最多可生6隻幼豚，屬於非常珍稀的保育動物。

(中時 )