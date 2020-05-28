44歲美籍男子Christian Taylor，在美國涉嫌違反商業竊盜罪及逃離監管等罪嫌，遭美國加州法院發布通緝，Christian為躲避查緝，2007年5月18日持以Patrick姓名冒領的加拿大護照，以觀光免簽名義搭乘馬來西亞航空班機，自洛杉磯入境台灣，一躲就是13年。
警方去年接獲檢舉，指Christian是美國通緝犯，刑事局國際科經向美國、加拿大等執法單位查證後，確認他是冒用加拿大護照潛逃來台，立即展開追查。
警方調查，Christian在台期間，曾居住在台中，並在2016年因對同居女友家暴，遭台中地院發布通緝。後來他轉往南部藏匿，自稱是國際烘焙廚藝大師，還曾受邀到大專院校示範教學，校方絲毫不察他竟是通緝犯。
Christian與友人在高雄合夥開設廚具公司，負責在店內銷售各項廚具，警方去年6月11日前往高雄將他逮捕到案，法院分別依家暴及違反入出國移民法，判處他有期徒刑8個月及2個月，經執行完畢後，日前由美國在台協會協助核發緊急臨時旅行文件，在本月22日將他遣送出境，美國聯邦法警局(US MARSHAL)亦於他抵達美國後告知我方，已在當地將他逮捕羈押歸案。
(中時 )
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