台中一名22歲柯姓女子，透過網路交友軟體認識外國男子Michael，由於對方說要跨海寄送美金及項鍊給她，但數日後接獲要先付包裹超重費及進口稅共15萬元，柯女不疑有詐日前到銀行欲匯款，眼尖行員疑有詐遂報案，警民合作成功組詐。

清水警分局指出，沙鹿分駐所日前下午接獲台灣土地銀行沙鹿分行行員報案，稱一名年輕女子疑遭詐騙，需警方到場協助。

巡佐顏維平、警員陳羿廷接獲報案立即趕赴現場，一名柯姓女子因想談戀愛，透過交友軟體認識自稱是外國男子Michael，雙方相談甚歡，Michael便提議要以郵寄方式跨海贈送手錶、項鍊、手環及3疊美金給她，數日後柯女接獲一位名為「卡爾」快遞公司員工電話，表示包裹超重，須先付進口稅及包裹超重的費用共15萬元。

柯女遂前往台灣土地銀行沙鹿分行欲將款項匯入歹指定帳戶，因柯女在臨櫃匯款時所提供戶名不正確，行員關心提問款項欲匯給何人？知曉柯女匯款目的後，認其應遭詐騙便立即通知警方協助。

在場員警提供不同詐騙案例說服柯女這一定是詐騙，但她不相信，柯女在與警方談話過程中，Michael仍持續撥打電話過來，不斷用甜言蜜語欲取信她，警方看不過去接過電話直接向Michael表明身分，Michael聽到隨即掛斷電話，此時柯女才相信「跨海蜜戀」竟是一場騙局。

近年詐騙手法不斷翻新，現今網路交友盛行，卻也佈滿陷阱，沙鹿分駐所所長林俊祺提醒民眾，凡涉及「金錢」事務，務必三思並再三求證，若有疑慮可撥打「110」或「165」反詐騙專線尋求協助，避免造成不必要損失。

(中時 )