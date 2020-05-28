55歲的「三金影帝」吳朋奉25日辭世，將於6月7日下午1點半舉行公祭，經紀公司28日表示，吳朋奉的遺體火化後，將尊重他生前遺願，採取「樹葬／植葬」的方式，家屬正在尋覓好山好水的園區地點，讓大家想念他的時候，就可以過去散散步，跟他說說話，一如他生前的理念：「愛護環境、建設一個更進步、開放、自由的台灣。」

至於金鐘編劇吳洛纓等吳朋奉生前至交友人原本將另為其舉辦追思會，在與家屬懇切討論後，考慮家屬的意願及擔心影響疫情，「更重要的是一場嚴肅正經的追思會，不是朋奉哥的風格」，因此將不會舉行。

經紀公司表示，將在臉書上開立悼念的紛絲專頁「戀念朋奉哥」，更開放地讓所有的的朋友都可以上去抒發心情、放照片、寫思念文、分享有趣的生命經驗，「朋奉哥是愛臺灣且充滿熱情的人，希望這個粉專能凝聚更多溫暖正向的力量，一起發散出去」，而思念他的朋友也可以為他做環保、為他關心社會、為他倡議公平正義、關心劇場藝術活動、給予台灣祝福，一起建設一個更好的台灣，都是他的遺願，希望大家一起完成。

經紀公司也透露告別式當天，會場內會播放吳朋奉的紀念影片，幾位摯交會致悼念詞，希望以詩、歌、表演跟他告別。影片內容包含劇場作品和影視作品，目前正由金枝演社王榮裕導演與金鐘導演陳慧翎協助整理製作剪輯。

(中時 )