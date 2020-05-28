智崴(5263)今日召開股東會，會中承認108年度財報及盈餘分配案，去年合併營收20.8億元，年成長27.1％，稅後淨利3.67億元，每股稅後盈餘6.57元，年成長42.5％，108年度各項財務指標相關表現，各季度營運表現紮實，全年營收及獲利再攀歷史高峰，每股發放現金股利5.6元。

此外，28日股東會也完成董事改選，歐陽志宏、陳志全、黃金火、鄭駿豪四位擔任董事，獨董由李明憲、劉志鵬、邱日清擔任。股東會結束後，隨即召開臨時董事會，會中經前任董事長陳志全提名，全體董事投票後通過，改由智崴創辦人歐陽志宏擔任董事長一職。

歐陽志宏表示，2020年是智崴的新世紀元年，近10年來，智崴營收規模大幅成長超過12倍，硬體設備的業務推廣已成功地在全世界站穩腳步，其中大型體感設備i-Ride與m-Ride飛行劇院更是國際市場的主流。智崴集團展望下一個10年，策略目標鎖定在挑戰更高階的客戶、拓展小型設備市場佔有率以及擴大內容授權與設計營收。

智崴自2010年起於體感產業嶄露頭角，飛行劇院產品市占率穩居全世界第一。合作的夥伴囊括世界五大洲，包含樂高樂園（LEGOLAND）、澳洲最大樂園夢幻世界（Dreamworld）、德國最大樂園歐洲公園（Europa-Park）、日本富士急樂園（Fuji-Q Highland）等。下一階段為了進攻高階遊樂園市場，智崴已與專精遊樂設備設計、於全世界高階遊樂園市場擁有傲人的市佔率的日本三精科技株式會社簽訂日本優先代理販賣合約，以獨創的產品攻佔金字塔頂端之客戶，鞏固市場優勢。

提升小型個人化設備的市場佔有率亦是智崴下一階段的發展重點。由於小型設備可更彈性、大量地佈點，有助於提升智崴設備在市場的滲透率，讓更多的體感設備能深入消費型市場，進一步提升內容市場的獲利能力。目前智崴已成功研發體感電競、賽車、飛行模擬平台與個人化VR電影院等相關小型化體感設備，未來可望透過策略聯盟等方式，整合內容製造商，擴大設備效益與營收。

(時報資訊)