聚亨(2022)今日舉行股東會，去年受到鋼市不振，且子公司泰聚亨提列資產減損等因素導致營運虧損。隨著泰國政府提出未來八年投入至少3兆泰銖的公共建設計畫，預估自2020年底前將進入基建施工期，可望帶動鋼鐵需求。

聚亨集團主要生產基地在泰國，泰國政府提出八年內投入至少3兆泰銖的公共基礎建設，例如國際機場、連接三個國際機場的機場高速鐵路、高速公路等，預定自今年底前陸續進入施工階段，有利鋼鐵需求；展望未來，泰國的經濟成長可期，將可望為聚亨集團創造利基。

聚亨2019年營收115.19億元，表現穩定，但受鋼價下跌影響，以及業外表現不利，母公司業主淨損7.86億元，基本每股淨損1.64元。

聚亨表示，去年虧損主要原因是子公司泰聚亨因製程改變，針對產能利用率較低的設備提列資產減損，認列建築物及設備減損約4.3億元，以及處分不動產廠房及設備損失約1億元，且因東南亞鋼鐵產能過剩，導致產品價格下降，毛利下滑；另因泰銖走強，導致外銷收入降低，泰聚亨產生虧損，也使得母公司認列子公司泰聚亨虧損增加，虧損擴大。

(時報資訊)