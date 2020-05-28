消息人士透露，美國總統川普料將於周四簽署的一項行政命令，將尋求限制目前聯邦法提供給社群媒體與其他線上平台廣泛的法律保護。

消息人士透露，這項草擬的行政命令，將使聯邦主管機關較容易向推特與臉書等此類公司以暫停帳號或刪除貼文等方式遏阻用戶言論的作法究責。

消息來源表示，該草案尚未完成，內容仍可能變動。

此前有「推特總統」之稱的川普在該平台上的一則發文遭推特官方標註為「應查明事實」與「沒根據」，引來川普極度不滿，並抨擊該社群平台「干預大選」，隔日白宮發言人麥肯雅妮（Kayleigh McEnany）即宣布，川普將簽署一道「關於社群媒體」的行政命令，但並未提供相關細節。

目前尚不清楚川普是否有權關閉這些公司，而美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）表示，根據美國憲法第一修正案，川普監管社交媒體的行動將受到限制。

(時報資訊)