美吾華(1731)旗下洗髮產品美吾髮經典香氛系列至目前為止，累計銷售已突破百萬瓶，為加深客戶忠誠度，與日本美少女戰士聯手推出「美少女戰士香氛寶石洗髮露」，預售第一天就賣破千瓶，短短一周的預購期就賣出近6000瓶，業績成長突破10倍。

美吾華總經理賴育儒表示，美吾髮和美少女戰士擁有許多相似之處，像是客群、年齡都以18~40歲左右的女性為主，品牌調性皆為經典；此外，產品與角色均由不同顏色的剔透瓶身、以及人物角色作為識別，特性鮮明，辨識度高。

他強調，調性相符，使得此次雙方聯手推出的台灣限定款「美少女戰士香氛寶石洗髮露」未演先轟動，不只叫好也叫座，在美吾髮官網和屈臣氏預售的第一天，就創下銷售破千瓶的成績，並於接下來短短一周的預售期間，累計賣出近6000瓶，相較前月的新品預購，業績成長突破10倍。

美吾華進一步分析顯示，超過7成消費者是五款限定款「整組帶走」，一次買五瓶不手軟，顯示此次的品牌合作效果極佳，未來也會持續尋找最適合的策略合作夥伴，發揮1+12的效果。

(時報資訊)