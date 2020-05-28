明日北京人民大會堂將召開中共「反分裂國家法」制定十五周年紀念座談會。外傳大陸國家主席習近平將出席並發表演說，但亦有消息稱，由於該活動採訪記者無需事先進行「核酸檢測」，推論出席演講者可能為國台辦主任劉結一或重要涉台大陸學者等。

「反分裂國家法」制定十五周年紀念座談會29日上午10點舉行，活動預計進行90分鐘。值得注意的是，由於採訪記者不用進行核酸檢測，也代表兩會結束後，北京防疫逐漸放寛。

而據港媒先前報導，反分裂國家法已頒行15周年，各界對修改這部法律的呼聲很高。知情人士透露，涉台法律法規建設方面，未來應該繼續完善，進行修正或修改。在涉台、涉港問題上，除了專門的法律法規以外，可能還會涉及到其他的法律法規安排，例如刑法、民法等，也要做出一系列的安排。

大陸《反分裂國家法》是在2005年3月14日舉行的中共第十屆全國人民代表大會第三次會議通過的一部針對台灣海峽兩岸關係的中共基本法律。

(中時 )